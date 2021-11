Bernheze gaat kerstbomen ophalen, er komt geen traditionele verbranding meer

Volgens hem leverde de organisatie van de traditionele verbranding de laatste jaren steeds meer problemen op en was er ook discussie over deze evenementen in het kader van het milieueffect. Vorig jaar vonden er door coronamaatregelen geen verbrandingen plaats. Mensen wisten toen niet wat ze met hun kerstboom aan moesten. Dat zorgde voor tot in maart rondslingerende kerstbomen in de straten. Het college heeft nu besloten definitief duidelijkheid te geven: de gemeente gaat de bomen zelf ophalen. Zij communiceert nog met de inwoners of de afgedankte bomen in de eerste, tweede of derde week van januari worden opgehaald.