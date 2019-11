Bernheze gaat zienswijze indienen tegen gemeentenaam 'Maashorst’

,,De naam 'Maashorst' gaat voor verwarring zorgen met het natuurgebied dat zich over Oss, Bernheze, Landerd en Uden uitspreidt. Daarnaast is de Maashorst een gebied waar we veel geld en tijd in hebben gestoken, het kan niet zijn dat één gemeente er vervolgens met de naam vandoor gaat", trapt Marko Konings van Politieke Partij Blanco de opiniërende bespreking voor het indienen van de zienswijze af.

Een mening die door alle fracties wordt gesteund, waaronder Lokaal. Zij stemde in april tegen een motie van D66 en Blanco om de zorgen rondom de naam kenbaar te maken aan de twee gemeenten. ,,We wilden wachten tot er een definitief besluit was gevallen over de naam", licht fractievoorzitter Jan Bouwman toe. ,,Nu er is gekozen om door te gaan onder de naam Maashorst, dienen ook wij graag de zienswijze in. De Maashorst is een natuurgebied waar gemeenten en provincie miljoenen in hebben gestoken. Vier gemeenten hebben hun best gedaan voor dit gebied en nu wil één daarvan gaan strijken met de pr-waarde." CDA fractievoorzitter Mart Smits haakt hierop aan: ,,Met het doorgaan onder deze naam, gaan deze twee gemeenten er vandoor met de bedragen die zijn verstrekt om het merk de Maashorst te versterken." De gemeenteraad heeft tot 27 december om de zienswijze in te dienen.