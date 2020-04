Bernheze geeft boa’s meer uren voor corona-toezicht

HEESCH - Bernheze huurt extra capaciteit in voor toezicht op naleving van de coronaregels, met name het verbod op samenkomsten. Volgens burgemeester Marieke Moorman houden inwoners zich over het algemeen goed aan de noodverordening maar blijft waakzaamheid geboden.

De huidige regionale noodverordening is van kracht sinds 2 april. In de eerste week zijn in Bernheze negen officiële waarschuwingen uitgedeeld. Volgens Moorman betrof het vooral jeugdigen: ,,De neiging tot samenkomsten neemt toe bij hen. Ik snap dat ook wel want ze vervelen zich. Maar het mag niet dus we blijven er flink op toezien.’’

Het gemeentebestuur nam deze week twee besluiten over extra inzet van toezichthouders. Tot en met 1 augustus krijgt de tweede gemeentelijke ‘boa’ er 12 uur per week bij. Dat betekent voor de praktijk dat nu twee opsporingsambtenaren fulltime beschikbaar zijn voor toezicht op de coronaregels.

Spoedeisende situaties

Ook is met de omgevingsdienst ODBN een afspraak gemaakt over het sturen van toezichthouders in spoedeisende situaties. Moorman: ,,Tot nu toe kunnen we het goed aan met onze twee boa's en met de politie. Maar als er eens extra inzet nodig is, bijvoorbeeld in weekenden, dan kunnen we vanaf nu snel een beroep doen op de omgevingsdienst.’’

De negen personen die op straat een officiële waarschuwing kregen, ontvingen daarna thuis ook nog een brief van de burgemeester. Dit gebeurt om nadruk te leggen. In de brief staat onder andere dat herhaling van de fout kan leiden tot een boete van honderden euro’s. Moorman stuurde eenzelfde brief naar een tiental inwoners van Bernheze die in de fout gegaan zijn op grondgebied van buurgemeente Oss.

‘Goed naleefgedrag’