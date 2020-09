Bernheze had om overplaatsing van moord verdachte statushouder kunnen vragen

Dat gemeenten ándere gemeenten om hulp kunnen vragen blijkt uit de antwoorden die staatssecretaris Ankie Broekers-Knol afgelopen week gaf op eerder gestelde kamervragen. ,,Een gemeente kan zelf, indien zij meent dat in een andere gemeente betere zorgfaciliteiten zijn, het initiatief nemen om met een andere (buur-)gemeente afspraken te maken om een statushouder over te nemen. Als beide gemeenten daar overeenstemming over hebben, dan zal COA de statushouder ‘omkoppelen’ naar de andere gemeente.”

Het lijkt erop dat de gemeente Bernheze niet op de hoogte was van die mogelijkheid. Het is in ieder geval in tegenspraak met wat Bernheze eerder zélf zei over de kwestie. ,,Gemeenten hebben geen mogelijkheid om het COA te vragen naar plaatsing in een andere gemeente als blijkt dat de eigen gemeente niet voldoende is toegerust voor de problematiek die speelt bij de statushouder.”