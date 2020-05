Bernheze heeft nu spijt van zwijgen over lange absentie wethouder

Eind maart al was duidelijk dat wethouder Peter van Boekel langer weg zou blijven, vanwege gezondheidsproblemen. Dit blijkt uit een nieuwe mededeling van het college aan de gemeenteraad, die pas op vrijdag 8 mei over de absentie geïnformeerd werd. ‘Het was passend geweest u daar op dat moment over te informeren’, schrijven burgemeester en wethouders aan de raad, doelend op eind maart. ‘Het spijt ons dat we dat hebben verzuimd.’