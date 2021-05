Bernheze heeft over 2020 een positief saldo van bijna 4,5 miljoen, waarvan ongeveer de helft uit het grondbedrijf

Volgens Wijdeven was het een bijzonder jaar en is Bernheze onevenredig zwaar getroffen door de coronacrisis. Nog steeds zijn er in de gemeente opmerkelijk veel besmettingen. Het heeft ook op de ambtenaren veel impact (gehad). Maar ondanks corona heeft de gemeente veel zaken overeind kunnen houden, zoals de regiotaxi en het leerlingenvervoer, en zijn veel verenigingen en instellingen gesteund. Extra geld van het Rijk is met name ingezet in het sociaal domein, volgens de wethouder.

De gemeente houdt over 2020 wat geld over in de WMO-pot, maar de verwachting is dat dat dit jaar anders zal zijn. Het positieve saldo van de jaarrekening stopt de gemeente in de algemene reserves. Daar kan de gemeente een beroep op doen voor extra investeringen, zoals dit jaar al is gebeurd voor de organisatieontwikkeling.

Extra geld om gevolgen coronapandemie op te vangen

Meer grof afval op milieustraat

Ruim 47.000 euro is bestemd ter dekking van extra gemaakte kosten voor afvalverwerking. Bernheze constateert dat afgelopen jaar 400 ton meer aan grof huishoudelijk restafval is ingezameld op de milieustraat dan begroot, wat een extra kostenpost oplevert van 70.000 euro. In 2019 waren er in totaal 17.357 bezoekers op de milieustraat , in 2020 zijn dat er 20.051 geweest. Dat het op de milieustraat drukker was dan normaal, komt volgens de gemeente doordat mensen tijdens de coronapandemie meer zijn gaan opruimen en verbouwen. Dat is een landelijk beeld. Vanwege een storing in het systeem is er geen exact getal van dit jaar bekend, maar in de periode tot half mei kwamen iets minder bezoekers in Bernheze op de milieustraat afval brengen dan in 2020. Het zijn er wel nog overduidelijk meer dan in 2019.