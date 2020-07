Bernheze kan tegoed van 112.000 euro op buik schrijven, projectontwikkelaar betaalt niet

Diaken Gauthier de Bekker wordt nu echt priester

11:13 OSS - Gauthier de Bekker uit Oss wordt op 25 juli in Utrecht tot priester gewijd door kardinaal Eijk. De diaken van de samenwerkende parochies Heilig Kruis en H. Lebuinus in Raalte en Deventer zou al eerder de wijding ontvangen, maar dat werd uitgesteld door corona. De Bekker kreeg in november vorig jaar al de diakenwijding. Dat er nieuwe diakens bijkomen is minder bijzonder dan dat er een priester bij komt.