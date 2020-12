Bernheze kiest voor verbod op carbidschieten

video 'Albert Heijn van Polen' steeds groter in Nederland, vooral gerund door mensen van Koerdische afkomst

8 december HEESWIJK-DINTHER - Met de komst van steeds meer Poolse arbeidsmigranten naar Nederland, schieten er ook steeds meer Poolse supermarkten uit de grond. Eén van de grootste namen is Biedronka, dat onder meer vijf vestigingen heeft in Oost-Brabant. Ze worden - net als veel andere Poolse supers in Nederland - gerund door mensen met een Koerdische achtergrond. Twee Biedronka's, in Heeswijk-Dinther en Aalsmeer, waren dinsdagochtend vroeg doelwit van een aanslag.