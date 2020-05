Bernheze kon medisch dossier statushouder die Rik (18) stak niet kennen

Landbouw­voer­tuig brandt helemaal uit in Zeeland

19:59 ZEELAND - Een landbouwvoertuig, een zogeheten veldspuit, is vrijdagavond rond 19.35 uur helemaal uitgebrand aan de Millsebaan in Zeeland. Er staat ook een klein stuk bos in brand. De oorzaak is onbekend.