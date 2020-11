Bernheze krijgt geld om meer mensen aan het sporten te krijgen

Dit is de nieuwe pastoor van Lith, hij liet het kerkbezoek in Grave groeien

15 november GRAVE - Als een van de weinige pastoors wist hij het kerkbezoek in zijn parochie de afgelopen jaren te doen groeien. Pastoor René Aarden (55) vertrekt per 1 januari 2021 uit Grave en gaat in Lith aan de slag. Met opvallende acties zorgde hij dat de kerk midden in de samenleving stond.