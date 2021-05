Bernheze laat fel bekritiseerde snelheidsremmers op Bosschebaan Heesch staan

Campagne BSOB lijkt vruchten af te werpen: véél minder bezwaren tegen waardebepa­ling huizen

26 mei OSS/UDEN - Tegen alle trends in is er deze lente veel minder bezwaar gemaakt tegen de waardebepaling van huizen, de woz-waarde. De afname bedraagt in de regio zo'n 35 procent ten opzichte van 2020. De aangesloten gemeenten in het noordoosten van Brabant houden daarom gezamenlijk tonnen over.