Bernheze laat woningmarktonderzoek doen voor nieuwe woonvisie

De huidige woonvisie loopt dit jaar af. Een nieuwe visie is nodig omdat er nogal wat is veranderd op de woningmarkt, schetst wethouder Pieter van Dieperbeek. ,,Er is sprake van krapte op de markt, de prijzen zijn gestegen en de vergrijzing neemt toe.’’

De gemeente ontvangt veel particuliere initiatieven en heeft nogal wat plannen voor woningbouw van inwoners in behandeling. Nadeel is dat dat veel druk legt op de ambtelijke capaciteit, terwijl de spoeling in de gemeentelijke organisatie al een tijd behoorlijk dun is. Ook komt het op deze manier vaker voor dat de gemeente initiatieven moet weigeren omdat ze niet voldoen aan het beleid.

Welk soort initiatieven zijn wenselijk?

Het college wil dat de gemeente veel duidelijker vooraf aangeeft welk soort initiatieven wenselijk zijn. Het streeft ernaar dat de gemeente alleen nog wenselijke initiatieven ontvangt, waarvan de initiatiefnemer weet dat zijn plan past in al het beleid dat geldt. Dan kan de gemeente sneller aan de slag met procedures en de initiatiefnemer sneller met de uitvoering van zijn plan.

De wens is ook belanghebbenden gericht uit te nodigen om concepten, ideeën en initiatieven in te dienen. Daarom willen B en W veel duidelijker in beeld hebben op welke locaties woningbouw voorstelbaar is en hier gericht mee aan de slag gaan.

Meer inspelen op wensen

De nieuwe woonvisie krijgt dezelfde opzet als de vorige maar met meer aandacht voor een viertal programma's: inspelen op de wensen met aantallen en soorten woningen, betaalbaar wonen voor wie dat nodig heeft (sociale sector), onbezorgd wonen (langer thuis, mantelzorg) en duurzame woningvoorraad.

Op 31 mei is er een eerste bijeenkomst voor gemeenteraad en commissies. Tien onderwerpen staan dan centraal, waaronder CPO-projecten (collectief bouwen), starters, buitengebied en duurzaamheid. Er komt een online platform waarop de gemeente de ideeën uit die bijeenkomst deelt, inwoners kunnen daarop reageren. Het online platform wordt voor de woonvisie voor het eerst als proef gebruikt. Als dat succesvol is, wil de gemeente het vaker inzetten voor interactie met inwoners.

Onderzoek naar woningbehoefte

Verder volgen er drie bijeenkomsten met inwoners, makelaars, dorpsraden, ontwikkelaars, zorginstellingen en woningbouwverenigingen. Daar worden onder meer de uitkomsten besproken van een woningmarktonderzoek. Bureau Companen voert dat deze en volgende maand uit. Centrale vraag is wat de woningbehoefte is in de gemeente Bernheze, zowel in aantal (kwantitatief) als in type (kwalitatief) en prijsklasse, per kern.

Het woonwensenonderzoek is al uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Den Bosch in opdracht van alle gemeenten in de regio Noordoost Brabant West. Het resultaat gebruikt Bernheze, samen met de cijfers over bevolkingsaantallen en prognoses van de provincie, ook als bronnen voor de nieuwe woonvisie.