Bernheze moet op zoek: waar kunnen windmolens dan wél?

HEESCH/HEESWIJK-DINTHER - Waar o waar in Bernheze komen dan wél windturbines? Deze vraag werpen politieke partijen op nu bedrijventerrein Heesch-West als locatie weggevallen is.

Komt De Bleeken weer in beeld, het landbouwgebied tussen Loosbroek en Vinkel waar van 2003 tot 2005 een plan voor elf windmolens boven zweefde? Of moet Bernheze ook een paar windmolens tegen de A50 bij Veghel plaatsen nu buurgemeente Meierijstad dat aan de overkant van de snelweg doet?

Raadslid Frans van de Ven (Lokaal Bernheze) liet maandagavond alvast de eerste proefballonnetjes op, in de commissie voor bestuurlijke zaken. Onderwerp van gesprek was het aandeel van Bernheze in de RES (Regionale Energie Strategie), de landelijke aanpak om zuiniger om te gaan met energie én om nieuwe, duurzame energie op te wekken.

Met opgave kan Bernheze instemmen

Bernheze zou moeten zorgen voor 0,06 terrawattuur aan nieuwe energie, een hoeveelheid waarvoor bijvoorbeeld twee windmolens en 24 hectare aan zonnepanelen samen kunnen zorgen. Met deze opgave kunnen de politieke partijen wel instemmen, zo bleek maandagavond.

Maar waar kunnen de turbines komen?, voegden ze toe. Want niemand zit op turbines dichtbij zijn huis te wachten. En de enige locatie die Bernheze serieus in beeld had, bedrijventerrein Heesch West, is onlangs weggestreept.

Zoektocht

Wethouder Rien Wijdeven kondigde een zoektocht aan. Bernheze is nog niet zo ver als Oss, Den Bosch en Meierijstad. Deze grote buurgemeenten hebben al zoekgebieden voor zonne- en windparken aangewezen. Wijdeven: ,,Wij gaan aan dat proces beginnen.’’

Diverse fracties en ook wethouder Wijdeven spraken hun teleurstelling uit over de geringe regionale samenwerking. Want in plaats van twee of drie windparken in de regio moeten er nu in elke gemeente plukjes komen.