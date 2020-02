Bernheze omarmt en verlengt voetpad van Heesche gezinnen

Veiligheid was in 2017 ook het motief van de vijf gezinnen. Hun kinderen konden voortaan over de brede tegels naar bestaande fiets- en wandelpaden verderop, en hoefden niet meer telkens pal voor hun huizen de drukke Nistelrodeseweg over te steken. Ook hygiëne speelde een rol. Het pad kwam in een berm die al aangewezen was als uitlaatstrook voor honden. Baasjes mogen er drollen laten liggen.