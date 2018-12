Bernheze piekt in 2019 met 131 nieuwe huurwoningen

Dit staat in de 'prestatieafspraken 2019'. Die werden dinsdagmiddag op het gemeentehuis in Heesch ondertekend door wethouder Peter van Boekel, de directeuren van drie corporaties en de voorzitter van de huurdersbelangenvereniging.

Het totaal van 131 betekent een forse plus. Vorig jaar kwamen er in Bernheze 22 huurwoningen bij, dit jaar 38. Bernheze gaat nu de vruchten plukken van jaren van voorbereidend werk aan de dorpsuitbreidingen in Heeswijk-Dinther (Rodenburg) , Nistelrode (Zwarte Molen) en Heesch (De Erven).

‘Energiekosten gaan dalen’

,,We hebben een heel mooie opdracht liggen voor het nieuwe jaar‘’, vat wethouder Van Boekel samen. Hij betrekt daarbij ook het verduurzamen van oude huurhuizen. Die krijgen betere isolatie en vaak ook zonnepanelen: ,,Dan zullen de energiekosten voor bewoners flink gaan dalen.’’

De meeste nieuwe huurhuizen komen in Heesch. Daar is de bouw al gaande van 24 nieuwe woningen aan 't Vijfeiken en vijf in de Hildebrandstraat. Er volgen er nog zestig in De Erven. Daadwerkelijke bouw in deze uitbreiding aan de westrand komt dichterbij nu deze week een bezwaarmaker tegen het benodigde bestemmingsplan zich teruggetrokken heeft.