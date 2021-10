Bernheze put uit reserves voor sluitende begroting

Een van de spaarpotten van de gemeente Bernheze, die van de vrije reserves, wordt aangesproken om het huishoudboekje op orde te krijgen. Die post slinkt van 19 naar 13 miljoen euro, en dat is nodig, zegt wethouder Rien Wijdeven. ,,We hoeven niet te bezuinigen, maar we hebben wel kritisch gekeken naar de uitgaven. We kunnen niet alles doen. We investeren wél in woningbouw, we maken gebruik van het de Wet Voorkeursrecht Gemeenten om onze grondpositie te versterken, we investeren in de agrarische sector, de regionale energiestrategie. Er zijn plannen voor scholen, we gaan in ieder geval starten in Vorstenbosch. HVCH en Prinses Irene krijgen kunstgrasvelden, én er is geld nodig om te investeren in de personele organisatie.”