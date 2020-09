Bernheze sloot geheime deal met bezwaarmaker tegen nieuwe woonwijk

Had Rien Wijdeven één spreekwoordelijke sigaar bij zich? Of was het een kistje vol? De wethouder wil het niet zeggen. Duidelijk is wel met welk doel hij vrijdag 7 december 2018 in gesprek ging met de familie Van de Wijgert, buren van uitbreidingswijk De Erven in Heesch en destijds nog bezwaarmakers.