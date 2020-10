Bernheze stak 31 mille in deal met bezwaarmaker

Oproep Lokaal FNV Maasland aan gemeenten: Gratis mondkapjes voor minima

2 oktober OSS/BERNHEZE/LANDERD - Oss, Bernheze en Landerd moeten gratis mondkapjes verstrekken aan mensen die leven op of rond het minimum. Althans, die oproep doet Lokaal FNV Maasland in een brief aan de drie gemeenten. ,,De mensen met de kleinste portemonnees hebben het al extra zwaar door corona en kunnen de kosten voor die kapjes er niet bij hebben”, zegt Albert Bolten van Lokaal FNV Maasland.