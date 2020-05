Bernheze start onderzoek naar opvang van statushouder die Rik doodde

Aanleggen glasvezel in Oss vergt 2,5 jaar graafwerk, te beginnen in de Schadewijk, Herpen en Deur­sen-Dennenburg

13 mei OSS - E-fiber laat geen gras groeien over het glasvezelnet in de hele gemeente Oss. In maart maakte het bedrijf bekend dat de aanleg definitief doorgaat. Nu al is eerste vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een gebouwtje aan de Kuipers Rietbergstraat in Oss waar een glasvezelcentrale komt te staan. Dit zal ook een van de plekken zijn waar de schop als eerste de grond in gaat.