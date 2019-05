Bernheze steunt inruilen van kantoorruimte voor extra huizen

Dit besluit is een eerste grote stap om formeel te regelen wat in de praktijk eerder dit voorjaar al beslist leek. Volgens de vergunning zou op de plaats van de gesloopte ‘ouwe Chinees’ een gebouw komen met 42 appartementen plus een kantoor- of winkelruimte. Omdat er veel vraag naar de woningen is, besloot projectontwikkelaar Peter Peters al tijdens de bouw het plan aan te passen. De commerciële ruimte verdwijnt ten gunste van extra appartementen.