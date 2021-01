Bernheze trekt zeven ton uit om problemen op gemeentehuis op te lossen: ‘Goede eerste stap’

Burgemees­ter Bernheze onder­schrijft ernst van personele problemen in de organisa­tie

12 januari HEESCH - Politieke partijen in Bernheze maken zich ernstig zorgen over personele problemen in de organisatie. Die zorgen zijn al eerder geuit, maar kwamen maandagavond opnieuw aan de orde na vragen van de CDA-fractie in de commissie Bestuur en Strategie. Burgemeester Marieke Moorman zei dat er terecht veel aandacht voor het onderwerp is en dat er afgelopen jaar al wel een en ander is gebeurd om de situatie te verbeteren. Maar zij erkende ook dat de gemeente ‘er écht nog lang niet is'. ,,Ik onderschrijf de ernst van de situatie.’’