Bernheze: vaart achter bouwplannen in Heesch

HEESCH - Er is weer vaart in de uitvoering van verschillende bouwplannen in Heesch. Het college van burgemeester en wethouders heeft haar goedkeuring gegeven aan de uitvoering van drie bouwplannen op verschillende plekken in Heesch. Wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze is blij dat er weer schot komt in bouw van 'broodnodige’ huizen en appartementen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft zich deze week achter drie bouwplannen geschaard. De gemeenteraad van Bernheze zal zich nu gaan buigen over de bouw en de bijhorende bestemmingsplannen. Wethouder Wijdeven rekent op grote politieke eensgezindheid. ,,In Heesch zitten we te springen om nieuwe en meer woningen.” De drie verschillende bouwplannen omvatten in totaal 33 appartementen en acht woningen.

Vooral door personele problemen op het gemeentehuis - verschillende ambtenaren vonden elders een andere baan - heeft de uitvoering van verschillende bouwplannen in Bernheze de laatste maanden vertraging opgelopen. Volgens Wijdeven is die achterstand nu ingehaald. ,,Hierdoor kunnen we flink aan de slag in Heesch. De noodzaak is er. En ik ga er vanuit dat er veel draagvlak is voor de bouwplannen in de politiek en bij de omwonenden.”

Rotte kies verdwijnt

Op de plek waar tot begin deze eeuw het roemruchte cafe Aurora gevestigd was, komen zes koopappartementen. En op het terrein achter het voormalige café komen ook nog twee-onder-een-kapwoningen. Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze verlenen graag medewerking aan uitvoering van de bouwplannen omdat daarmee een ‘rotte kies’ uit het dorpsbeeld verdwijnt. Het pand verkeert al jaren in een slechte staat.

Volgens wethouder Rien Wijdeven van de gemeente is de locatie een ‘lelijke plek in het centrum van Heesch’ en stond het pand al jarenlang op de nominatie om gesloopt te worden. De huidige eigenaar, de firma Jonkergauw uit Schaijk, heeft nu bouwplannen voor de zes appartementen en de woning gepresenteerd. Wijdeven: ,,Daarmee krijgt dat stuk van het centrum weer een beetje smoel.” De bestemmingsplannen komen in een van de volgende vergadering van de gemeenteraad van Bernheze aan bod.

Tragisch en berucht

Het café heeft een tragisch en berucht verleden. De bruine, rottende kozijnen en graffiti op de muur geven het huis al jarenlang een verloederde uitstraling. Tegenwoordig wonen er arbeidsmigranten. In 2000 werd kroegeigenaar Tonny van Rooij er met 188 messteken op brute wijzen om het leven gebracht. Sindsdien heeft het café haar deuren niet meer geopend.

Volledig scherm In Heesch wordt weer gebouwd. Op de plek van het Shell-station aan 't Dorp komen in totaal 27 appartementen. © BD/Wouter ter Haar

Een ander, inmiddels veel en uitvoerig besproken, bouwplan is dat waarbij het Shell-station aan 't Dorp gaat verdwijnen. Traject, de ontwikkelaar, wil op het terrein in totaal 27 appartementen gaan realiseren, waarvan acht huur- en negentien koopappartementen. Omwonenden en de buurt maakten aanvankelijk bezwaren tegen de uitvoering van de plannen. Zij vonden het bouwplan te groot en te grof. Volgens wethouder Wijdeven is er een uitgebreid 'participatietraject’ uitgevoerd en zijn ontwikkelaar en de bezwaarmakers tot elkaar kunnen komen. De wethouder rekent erop dat de plannen nu wel uitgevoerd kunnen gaan worden.

Volledig scherm Wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze. © Van Assendelft

Wijdeven is blij dat met de uitvoering van het bouwplan het benzinestation uit het dorp verdwijnt. ,,Dat is een hele prettige bijvangst. Zo'n station op die plek, is eigenlijk niet meer van deze tijd.” Volgens Wijdeven blijven er genoeg gelegenheden over om brandstof te tanken. ,,Bovendien ziet die wereld er over vijf, tien jaar misschien wel heel anders uit. Dan rijden we steeds meer elektrisch. Wellicht heeft de uitbater van het station daar al rekening mee gehouden."

Het derde plan omvat de bouw van zes patiowoningen aan de Hoge Wal, waarvoor Traject eveneens de ontwikkelaar is. Volgens Wijdeven is het complex met zes woningen vooral bedoeld voor senioren. Ook met dit plan is Wijdeven verguld. ,,Het gaat zorgen voor wat doorstroming op de huizenmarkt. Deze senioren laten vaak een ander, groter huis achter. En dat kan weer opgevuld worden door bijvoorbeeld gezinnen.” Volgens de wethouder is er ondertussen al veel belangstelling voor de woningen.