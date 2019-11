Bernheze verkoopt grond die ze niet meer nodig heeft en blaast starterslening nieuw leven in

Kopen wat je kunt, was jarenlang het motto bij veel gemeenten als het ging om aankoop van grond. Allemaal om projectontwikkelaars buiten de deur te houden en te zorgen dat gemeenten zelf grond voor woningbouw konden uitgeven. ,,Dat doen we nog steeds en blijven we ook doen”, zegt Rien Wijdeven. ,,Maar grond die we nu in bezit hebben en waarvan we weten dat we deze niet nodig hebben, gaan we nu verkopen of gebruiken voor andere doeleinden.”

Starters weer helpen

Bernheze heeft het grondbeleid dat in 2013 werd vastgesteld nu opnieuw tegen het licht gehouden. ,,We moeten mee bewegen op de golven van de woningmarkt", zegt Wijdeven. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de aloude starterslening weer terug komt. De starterslening werd in 2004 in het leven geroepen als middel om een koopwoning voor inwoners met een kleine beurs bereikbaar te maken.​

Quote Nu is het weer de tijd dat starters moeilijk een koopwoning kunnen financie­ren Wethouder Wijdeven

Rijk en provincie draaiden de geldkraan voor startersleningen in 2015 echter dicht. ,,Maar nu is het weer de tijd dat starters moeilijk een koopwoning kunnen financieren. Omdat we dat willen stimuleren zoeken we naar mogelijkheden. Zo willen we in Heeswijk-Dinther een proef gaan doen met Kolat-woningen (Kooplater). Dan wordt een woning eerst een tijd gehuurd en later pas gekocht”, aldus Wijdeven.

Voorkomen dat beleggers meerdere woningen opkopen