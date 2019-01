Bernheze viert 25-jarig bestaan met inwoners

BERNHEZE - In een handgeschreven brief nodigt burgemeester Marieke Moorman van Bernheze alle inwoners van die gemeente uit voor een feestje op zondag 19 mei. Het feest wordt gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente Bernheze.

De brief is pagina groot afgedrukt in DeMooiBernhezeKrant die deze week verscheen. De uitnodiging bevat tevens een nieuwjaarswens van de burgemeester voor de inwoners van Bernheze. De gemeente Bernheze heeft enkele jaren geleden al de nieuwjaarsbijeenkomst zoals die in veel gemeenten gebruikelijk is, afgeschaft.

Stroef

Moorman schrijft dat het een 'stroef begin' was in 1994 toen de vijf kernen Heesch, Heeswijk-Dinther, Nistelrode, Loosbroek en Vorstenbosch tot één geheel werden gesmeed. 'Dat lukte. We zijn een gemeente geworden om trots op te zijn', vindt Moorman. En wie jarig is trakteert, aldus de burgemeester.