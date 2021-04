Bernheze vindt 17 locaties in de dorpen voor woningbouw tot 2026, maar er zijn er meer nodig

HEESCH - Bernheze ziet mogelijkheden om op zeventien locaties in de dorpen de komende jaren in totaal 254 woningen te bouwen. Volgens de prognoses zijn er tot 2026 echter al 1060 nodig. Daarom kijkt de gemeente ook naar uitbreidingslocaties aan de randen van de dorpen, met name in Heesch en Nistelrode.

In de notitie ‘Bouwen voor de toekomst’ praat de pas aangetreden wethouder Pieter van Dieperbeek de gemeenteraad bij over de forse opgave die Bernheze heeft qua woningbouw. Dit, vooruitlopend op de nieuwe woonvisie 2022-2026 die er dit jaar moet komen.

Eerst inbreiden, dan uitbreiden

De gemeente gaat uit van het principe: eerst inbreiden (opvullen van lege locaties), dan uitbreiden. Voor inbreidingslocaties is alleen gekeken naar plekken waar minimaal vijf huizen gebouwd kunnen worden. Ook kleinere locaties kunnen later mogelijk nog een positieve bijdrage leveren, maar ze zijn vooralsnog buiten beschouwing gebleven.

Nadrukkelijk is gekeken naar zorgvuldig, zuinig en duurzaam gebruik van de ruimte. Om welke locaties het precies gaat, maakt de gemeente nog niet bekend. ,,Eerst moet er contact zijn met eigenaren en eventuele huidige gebruikers’’, stelt Van Dieperbeek. ,,In de tweede helft van dit jaar hopen we besluiten te kunnen nemen over welke locaties we als eerste gaan ontwikkelen. Daarbij kijken we ook naar locaties die we al in bezit hebben.’’

Zo onderzoekt de gemeente van zeven gemeentelijke locaties of zij deze kan herontwikkelen voor woningbouw. Voor de uitbreidingslocaties is gekeken naar plekken waar minimaal 25 woningen kunnen komen.

Ook nog 21 locaties voor de periode 2027-2040

Volgens de prognoses zijn tot 2040 zelfs 2500 nieuwe woningen nodig. De gemeente ziet ook daarvoor nog wel mogelijkheden op inbreidingslocaties: zij heeft er 21 op het oog voor de periode 2027 tot 2040, voor in totaal 498 woningen. Ook dat zijn er dus volgens Van Dieperbeek niet voldoende. In Loosbroek kan de gemeente wel aan de taakstelling voldoen. Voor de overige kernen moet de gemeente op zoek naar nieuwe uitbreidingslocaties. In het kader van de transitie in de landbouw onderzoekt de gemeente ook of woningbouw een mogelijkheid is om financiële knelpunten bij agrariërs op te lossen.

Bernheze gaat ervan uit dat tot en met 2021 de geplande woningbouw doorgang vindt. Daarmee voldoet de gemeente aan de opgave. Er lopen uitbreidingsprojecten in Heesch (De Erven), Heeswijk-Dinther (Heeswijkse Akkers, Kamersche Hoef), Nistelrode (Zwarte Molen), Vorstenbosch (Bergakkers) en Loosbroek (Schaapsdijk). En diverse inbreidingsprojecten, waaronder in Heesch Amelseind, ‘t Dorp 11 en 118, in Nistelrode Laar 63 en in Heeswijk-Dinther Plein 1969.