Bernheze wil 100 asielzoekers opvangen en moet op zoek naar geschikte locaties

,,Vooruitlopend op deze wet hebben we intensief overleg gehad met de collega's in onze buurtgemeenten, vooral over hoe we de opgave die op ons afkomt, met elkaar regelen. Bernheze is met gemeente Oss, Maashorst, Meierijstad en Boekel een subregio die de opdracht in gezamenlijkheid wil uitvoeren”, aldus burgemeester Moorman.