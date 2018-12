Bernheze wil gratis parkeerkaart voor gehandicapten

Osse wethouder Van der Schoot kruipt in de huid van hovenier

13:38 OSS - Wethouder Johan van der Schoot heeft deze woensdag een zomereik geplant bij de Arendsvlucht, in het verlengde van de Driek van Erpstraat in Oss. Daar worden in totaal negen zomereiken geplant. Dat is de start voor het planten van zo’n 400 bomen die dit jaar en in het voorjaar van 2019 worden neergezet.