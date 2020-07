Bernheze zendt uitleg over rapport Abdallah A. live uit

Bij de presentatie zijn aanwezig de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Bernheze en burgemeester Marieke Moorman. Zij zullen ook reacties geven op het rapport. De bijeenkomst in het gemeentehuis is niet openbaar toegankelijk. Met de videoverbinding wil Bernheze belangstellenden wel gelegenheid geven om direct mee te kijken. De uitleg begint om 19.30 uur.

Bernheze bestelde begin mei bij bureau Necker van Naem een onafhankelijk onderzoek. De reden hiervan lag in de grote onrust die ontstaan was na de zinloze dood van Rik van de Rakt (18) en de aanhouding van de Soedanese statushouder (25) als verdachte. Beiden woonden in Heesch. Mensen zagen de statushouder als een probleemgeval en vroegen zich af of de gemeente wel voorbereid was geweest op zijn komst.