Bernheze zet extra ambtenaar op trapliften en scootmobielen

Proef gaat door: Oss shopt ook in 2019 nog raak voor ‘n knaak

7:11 OSS - De parkeerproef in het Osse centrum gaat nog zeker een paar maanden door. Op zijn vroegst in maart volgend jaar hakt de Osse politiek een definitieve knoop door over de pilot, waarbij bezoekers hun auto de hele dag kunnen parkeren voor maar 2,50 euro. De oppositie is zeer kritisch.