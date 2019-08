Bernheze zet streep door bouw van zeven reeds geplande huizen

Bernheze moet wat kleiner gaan bouwen. Dat is de kern van de verandering waarvoor het gemeentebestuur deze lente koos. Door de actuele bouwkoorts is de afgelopen tijd een overschot aan vrijstaande woningen ontstaan. Om het evenwicht te herstellen, waren extra rijtjeshuizen, tweekappers en seniorenwoningen nodig. De gemeente heeft daarom nog eens alle prille bouwplannen bekeken. Gevolg: zeven huizen worden geschrapt. Het gaat om vijf relatief kleine projecten in Heesch en eentje in Loosbroek. In de meeste gevallen mogen de initiatiefnemers nog maar één vrijstaand huis bouwen.

,,Ik snap dat dit zuur is voor de betreffende mensen’’, zegt wethouder Peter van Boekel. ,,Maar als je als gemeente keuzes maakt, dan moet je ook in lijn met die keuzes handelen.‘’ Bernheze grijpt niet in bij reeds vergunde projecten en plannen waarvoor al een vergunningprocedure loopt. Er is enkel gekeken naar prille bouwplannen waarover alleen overleg is geweest. In zeker twee gevallen was er ook al een zogenoemd principebesluit, een instemming van het college van B en W met een globaal maar nog verder uit te werken plan.