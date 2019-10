Bernheze zit weer goed in het personeel

De zorgen over het hoge aantal vacatures bij Bernheze, plus bijbehorende gaten in de bezetting, zijn voorbij. Als een drietrapsraket komen positieve geluiden uit het gemeentehuis.

Eerst was daar wethouder Rien van Moorselaar die opgelucht vertelde dat ‘zijn’ afdeling sociale zaken weer op sterkte was met zeven (!) nieuwe mensen. Vervolgens sprak wethouder Rien Wijdeven van een grotendeels opgelost personeelstekort. En dinsdag kwam daar als laatste nieuws nog het bericht over de komst van een nieuwe gemeentesecretaris bij.

‘Eerste ambtenaar’

Volledig scherm Peggy Hurkmans © Bernheze Peggy Hurkmans (45) wordt de nieuwe ‘eerste ambtenaar’van Bernheze. Ze begint per 1 december en is nu nog gemeentesecretaris van Heeze-Leende. Een ‘betrokken en verbindende gemeentesecretaris met jarenlange ervaring’, zo typeert burgemeester Marieke Moorman haar: ,,Het college van burgemeester en wethouders is blij met haar komst en verheugt zich op een prettige samenwerking.”

Hurkmans wordt in Bernheze de opvolger van Noud Bex, die in februari aankondigde dat hij per 1 juni ging overstappen naar de bijna drie keer zo grote gemeente Heerlen. Ook zelf gaat ze naar een grotere gemeente; Bernheze is met ruim 30.800 inwoners twee keer zo groot als Heeze-Leende.

Promotie

Zelf had Bernheze de voorbije tijd nadrukkelijk last van ambtenaren die een zekere promotie zochten. In 2,5 jaar tijd vertrokken 45 mensen bij de organisatie met 153 voltijdbanen, de meesten om te gaan werken bij een grotere gemeente. Burgemeester Moorman gaf aan elk (oud-)werknemer groei te gunnen. Maar tegelijk groeiden er ook zorgen, diverse raadsleden morden dit jaar over het verlies aan slagkracht.

Nog niet alle vacatures zijn ingevuld nu maar de meeste wel. Dat is nodig ook, benadrukt wethouder Rien Wijdeven in een toelichting op de nieuwe gemeentebegroting, vol plannen voor het jaar 2020: ,,Ik voorzie een druk jaar, in elk geval op het gebied van vergunningen voor agrariërs. Dat wordt een gigantische uitdaging voor Bernheze, dat immers een belangrijke agrarische gemeente is.’’

Elke boer moet kiezen