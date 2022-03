Bernhezer gemeentedichter Henk Witte stopt: ‘Ik wil mijn principes niet verloochenen’

Carnaval Ginne optocht, wél leut met straatcar­na­val in Kuussegat

VEGHEL - ‘Geen optocht kijken dit jaar in Veghel, want die is er niet, maar wel lekker samen een pilsje pakken.’ Velen gingen in op deze uitnodiging van CV de Kuussegatters en kwamen naar het straatcarnaval in de Molenstraat. Er waren veel positieve reacties over het gehele programma van De Kuussegatters, al werd de speciale mis in de kerk wel gemist.

28 februari