Bernhezer kunstenaars maken portret burgemeester: ‘Komt niet boven de bank. Mij past enige bescheidenheid’

Zelf is ze allerminst creatief. Marieke Moorman, burgemeester van Bernheze, is er verpletterend eerlijk over. Op de lagere school kreeg ze eens een opdrachtje om zichzelf te portretteren. ,,Ik haalde toen een van mij eerder gemaakt portretje voor de dag en dat heb ik overgetrokken en mezelf een klein beetje ouder gemaakt. Kreeg ik het cijfer acht voor; terwijl ik anders bij de tekenles maar een mager zesje haalde. Ik voel me er nog steeds een beetje schuldig over.” Model zitten ging haar zondagochtend in De Pas in Heesch dan ook een stuk makkelijker af.