Bernhoven werkt reorganisatieplan uit, nog veel onzeker: ‘Niets doen is geen optie’

Eerste klasse C Nemelaer rekent in eerste helft af met Berghem Sport: ‘We speelde schijterig voetbal voor rust’

Berghem Sport-coach Willem van der Burgt coach was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg. Het was schijterig volgens de coach en dat hebben ze geweten in de rust. In de tweede helft herstelde zijn ploeg zich enigszins, maar de schade was al te groot.

3 april