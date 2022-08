Berouwvolle verkrachter Geffen huilt: ‘Dit had nooit mogen gebeuren’

Wat de 26-jarige Geffense in de nacht van 21 mei jongstleden overkwam is de nachtmerrie van veel vrouwen. Terwijl ze in het donker naar huis fietste werd ze achtervolgd door een man in een bestelbus. Op een afgelegen fietspad tussen Oss en Geffen werd ze van haar fiets gereden en daarna in een naastgelegen weiland verkracht. Drie dagen later werd Dennis S. aangehouden.