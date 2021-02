Beroving op de Ussenstraat in Oss, politie zoekt getuigen

Eerlijk over Heesch West stapt uit overleg met gemeenten

25 februari HEESCH - Het omwonendenplatform Eerlijk over Heesch West (EOHW) stapt per direct uit het georganiseerde overleg over het toekomstige bedrijventerrein tussen Heesch, Vinkel en Geffen. Volgens het platform is er geen sprake van een eerlijke dialoog en drukken de gemeenten Oss, Den Bosch en Bernheze hun plannen door.