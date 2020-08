Berrie van de Burgt (VDG) stopt als raadslid in Oss, oud-wethouder Adri van der Loop volgt hem op

Oijenaar Adri van der Loop keert na vijf jaar terug in de Osse politiek, waar hij eerder voor VDG actief was als burgerlid. In de voormalige gemeente Lith was Van der Loop van 1998 tot 2002 wethouder namens het Oijens Politiek Kollektief (OPK). Daarna was hij nog vier jaar raadslid voor de partij Dorpen & Duurzaamheid. In het dagelijks leven is Van der Loop schooldirecteur in Uden.