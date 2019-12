Berry Reijnen opnieuw in finale Ouderen Songfestival:’Ik weet hoe ik publiek op mijn hand moet krijgen’

Zenuwachtig is hij niet voor de finale op 7 december in het DeLaMar theater in Amsterdam, want Reijnen staat al sinds 1961 op de planken. ,,Ik deed voor het eerst mee in ‘Het geheim van de Hofmaarschalk’, een jeugdoperette. Dat mochten wij als vereniging toen opvoeren in de stadsschouwburg van Tilburg. Die was toen pas geopend.”



De passie voor muziek was er sinds kleins af aan al. ,,Allebei mijn ouders zongen in een koor. Daarna ging ik zelf ook zingen bij een kinderkoor, om vervolgens de stap te maken naar een operettevereniging.”