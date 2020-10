Berry van der Horst, ‘de Abramovitsj van Oss’, overleden

Van der Horst verdiende zijn geld in de wegenbouw en infratechniek. In het Gelderse Varik en het Limburgse Nederweert hield hij bedrijf. In zijn woonplaats Oss nam hij in 2007 het heft in handen bij DESO (Door Eendracht Sterk Oss). Deze Osse laagvlieger met een bedenkelijke reputatie trok na zijn komst tal van getalenteerde spelers aan en klom in een paar jaar tijd van de laagste naar de hoogste klasse in het amateurvoetbal. De naam DESO werd veranderd in DESO - Van der Horst.