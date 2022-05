Bert moet crisisopvang uit omdat hij er te lang woont, terwijl er nog volop plek is: ‘Ik zit niemand in de weg’

Nieuwe ti­me-out-voorzie­ning haalt de druk van de ketel: het hoofd leegmaken voordat het écht uit de hand loopt

LITH - Vechtscheiding, verslavingsproblemen of even de weg kwijt? In Lith komt een plek waar mensen in zo’n geval even op adem kunnen komen. Voor een time-out zoals die in de regio nog niet bestaat. ,,Even die scherpe randjes eraf halen.”

30 november