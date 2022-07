Beschoten woning in Oss heeft link met liquidatie straat verderop: ‘Opeens hoorden we twee harde knallen’

Stille Getuigen Bij grote hitte niet hard werken, niet voetballen en je niet laten opjutten

OSS - Vanwege de extreme hitte is de eerste dag van de Vierdaagse geschrapt. Al eerder is het nationaal hitteplan in werking gesteld en regent het waarschuwingen voor kwetsbare groepen. Ongemakken, vermoeidheid en gezondheidsproblemen worden in het vooruitzicht gesteld. Ooit wilde iemand een voetbaltoernooi organiseren in de warme maand augustus. Een commentator van de Osse krant verklaarde de organisatie onomwonden voor gek.

18 juli