Beschuit met muisjes voor drie ooievaarbaby's in Haren: ze heten Agnes, Rika en Martien

Waarom zitten de weilanden opeens vol met ooievaars?

OSS/MACHAREN - Wie veel fietst en wandelt in het buitengebied ziet nu opvallend veel ooievaars in het weiland zitten. Soms scholen ze samen in groepen van wel tachtig vogels, zoals dezer dagen in de polders rond Megen, Haren, Macharen tot aan Teeffelen, maar ook aan de rand van Oss. Wat doen ze daar opeens met zoveel tegelijk?

8 augustus