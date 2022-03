Beste verhaal Brabants Boekske in Lith beschrijft onbeantwoorde verliefdheid van missiezuster Magdalena

Willem IvenprijsLITH - Het beste Brabantse dialectverhaal komt dit jaar uit Budel en is getiteld ‘Zuster Magdalena’. Het schrijversduo Junt werd daarvoor zondagmiddag, tijdens de uitreiking van het eerste exemplaar van het ‘Brabants boekske 2022’ in Lith, bekroond met de Willem Ivenprijs.

Voor de zeventiende editie van het ‘Brabants Boekske’ schreven in totaal zo’n vijftig dialectauteurs en -dichters hun bijdrage binnen het thema verliefdheid. ,,Waarbij zo goed als alle dialecten uit onze provincie vertegenwoordigd bleken te zijn”, vertelde redactielid Jan Luysterburg zondagmiddag aan een goed gevulde zaal van gemeenschapshuis De Snoeck.

Waar de Osse wethouder Frank den Brok het eerste exemplaar van ‘Vlinders in d’n buik’ in ontvangst mocht nemen, deelde juryvoorzitter Riny Boeijen daarna het juryrapport met zijn gehoor.

Verliefdheid in alle vormen en maten

Verliefdheid bleek een inspirerend thema, aldus Boeijen. ,,Dat was onder meer te merken aan de kwaliteit van de inzendingen die hoger lag dan vorig jaar. En wie dacht dat je enkel vlinders in je buik kunt krijgen van een jongen of een meisje, schat de fantasie en vindingrijkheid van het Brabantse dialectschrijversgilde veel te laag in. Tien auteurs schilderden hun verliefdheid in proza en poëzie over de meest verrassende onderwerpen: een trompet, een teddybeer, een pen, over boeken, een bloeiende hei, over motoren, Beatles-singles, taal, een Volvo en over een paardje.”

Volledig scherm De Willem Ivenprijs met bijhoordend beeldje wodrt uitgereikt door Locoburgemeester Frank den Brok aan schijversduo Junt. © Van Assendelft / THOMAS SEGERS

Het winnende verhaal van het Budelse schrijversduo Junt beschrijft de verliefdheid van de jonge Fien die smoorverliefd raakt op Willem. Maar die ziet haar niet zitten. Waar Willem zijn leven vervolgt als kloosterling, kiest Fientje voor een bestaan als missiezuster. Op hoge leeftijd keert ze terug naar zuidoostelijk Brabant en bezoekt ze nog eenmaal het graf van Willem die het geschopt heeft tot abt Benedictus. Het verhaal eindigt met een verrassende pointe.

Volgens de jury slaagt Junt er van het begin af aan in om het liefdesgevoel van de hoofdpersoon ook voelbaar te maken voor de lezer. Doordat het verhaal goed is opgebouwd en zich bedient van een afgewogen woordkeuze kan het culmineren in dit aangrijpend einde.

Heldere rolverdeling

Voor de ‘Buulse’ winnaars, Diel Feijen en Johan Mathijssen, kwam de verkiezing ‘totaal onverwachts’. Sinds 1975 werken ze samen aan verhalen die ze de voorbije jaren bundelden in boekwerken met als titel ’t Is Ongepermeteerd. ,,Johan is het creatieve schrijversbrein en ik bewerkt daarna zijn teksten”, aldus Diel. “Anders gezegd: Johan zet ze in de grondverf, ik lak ze af.”

Tijdens de Brabantse middag was er ook volop aandacht voor de toekomst van het ‘Brabants boekske’. Waar in het voorwoord nog gerept wordt over de zeventiende editie ‘die meteen de laatste is’ vanwege het verliesgevende karakter van eerdere uitgaven, kwam Jan Luysterburg nu toch met hoopvolle woorden. Her en der zijn er initiatieven om het ‘Brabants boekske’ van de ondergang te redden. ,,Ook de Commissaris van de Koning zet zich ervoor in. Ze heeft inmiddels contact gehad met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Bovendien willen de schrijvers en dichters dat we doorgaan.”

