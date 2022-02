Beste Zangers-‘ontdekking’ Karsu en singer-songwriter Flemming naar Muze Misse

Stille Getuigen Pater Driessen leerde vrouwen kneepjes van politiek voor stemhokje

OSS - Honderd jaar geleden mochten vrouwen voor het eerst naar de stembus. Eigenlijk moesten ze, want het in 1919 verworven kiesrecht was een verplichting. Dat was geen probleem, er was lang genoeg voor gestreden en bovendien gold die stemplicht ook voor mannen. Maar hadden de vrouwen wel genoeg verstand van politiek, luidde wat paniekerig de vraag. De Osse oplossing bleek simpel: de vrouwen moesten op cursus.

