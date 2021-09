Bestelauto volledig uitgebrand in Oss

video Stenengooi­er vernielt voor ogen van agenten ruiten van politiebu­reau Oss

29 augustus OSS - Een 37-jarige man is zaterdag flink tekeer gegaan bij het politiebureau in Oss. Hij gooide stenen door de ruiten, waarop meerdere agenten hem aanhielden. Hij was vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen, meldt de politie.