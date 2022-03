Bestelbus rijdt tegen boom in Deursen-Dennenburg, bestuurster met spoed naar het ziekenhuis

In memoriam Fietsende pastoor van Megen, Haren en Macharen, Ed van Liemt, overleden

GROESBEEK - Franciscaan Eduard J. van Liemt, van 1995 tot 2004 pastoor van Megen, Haren en Macharen, is zaterdag op 89-jarige leeftijd in het Groesbeekse Dekkerswald overleden. De aimabele zielenherder, die in 2002 ook nog aan de wieg stond van de pastorale eenheid van de drie kerkdorpen tezamen met Berghem, was vooral ook bekend als de fietsende pastoor.

27 februari