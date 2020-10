Bestelbus uitgebrand in Oss, bestuurder nergens te bekennen

Geen intocht in Berghem, maar verlichte drive-in show met pepernoten door een pvc-buis

3 oktober BERGHEM - Geen verlichte parade door de straten, maar een vaste plek waar auto’s langs kunnen rijden om Sinterklaas te begroeten in Nederland; zo gaat de intocht in Berghem eruit zien. ,,En we garanderen nul contact; de snoepzakken schuiven we door een pvc-buis de auto in.”