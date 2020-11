Bestuur De Pas blijft zitten in Eijnderic en luidt noodklok

De financiële situatie was al zorgelijk. Een toekomst in De Pas moest heil gaan brengen, maar is uit beeld verdwenen nu de gemeenteraad besloten heeft voorlopig niet te investeren in het dorpshuis.

Al wekenlangs stil

Verdienmodellen

Maar de werkelijke problemen zijn daarmee niet weg, geeft ook bestuursvoorzitter Aad van Lopik aan: ,,Die gaan veel verder dan de sluiting vanwege corona. Ik vind het heel merkwaardig dat de gemeenteraad in het debat onlangs alleen over De Pas gesproken heeft en niet over De Eijnderic. De verdienmodellen die De Eijnderic uit de zorgen moesten halen, die lagen in De Pas.’’

Worstelend met financiën

Blijven in functie

Bij De Eijnderic blijven dezelfde mensen vooralsnog in functie. Ze willen binnenkort met de gemeente in overleg over de complexe situatie, en over de nijpende zorgen over De Eijnderic. Ook wethouder Rein van Moorselaar wil zo'n gesprek: ,,In de voorbije weken is de onderlinge discussie fors geweest, nu moeten we met elkaar naar de inhoud kijken.’’