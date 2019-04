Bestuur Groene Engel onderkent de kritiek en de noodzaak tot verandering

OSS - ,,De kritiek is op sommige punten hard. Maar we zijn op hoofdlijnen blij met de aanbevelingen van BMC. De oplossingsrichting onderschrijven wij.” Esther Plante reageert met deze woorden namens het bestuur van de Groene Engel op het spijkerharde rapport van onderzoeksbureau BMC over het Osse cultuurpodium.

BMC stelt ronduit dat De Groene Engel failliet gaat als er niks verandert. Plante is secretaris van het bestuur van de Groene Engel. ,,De noodzaak tot vernieuwing zagen wij ook al in. Het is door allerlei omstandigheden helaas niet gelukt om dat tot stand te brengen.” Ze verwijst naar de langdurig zieken onder het personeel en de perikelen rond de overname van de horeca in het pand aan de Kruisstraat.”

Plante put ook vertrouwen uit de resultaten van de Groene Engel in het eerste kwartaal van dit jaar. ,,Ondanks het feit dat het team is onderbemand door langdurige ziekte van een aantal medewerkers zijn we erin geslaagd een ijzersterk programma neer te zetten. Dat heeft geleid tot een toename van het aantal bezoekers voor concerten en theater met vijftig procent.”