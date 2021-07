Bestuur Maasveren wordt drastisch afgeslankt: ‘Heftigste klus ooit uit mijn loopbaan’

Stichting De Maasveren had drie betaalde bestuurders, plus een directeur met salaris. Daarnaast was er een onbetaalde raad van toezicht met zeven toezichthouders. Dat verandert. Er staat nu een vacature open voor een directeur-toezichthouder. Eind augustus komen er sollicitatiegesprekken, laat de huidige stichtingsvoorzitter Jan van Loon weten. ,,We streven ernaar de nieuwe man of vrouw per 1 september te benoemen.”